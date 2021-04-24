Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев. Об этом сообщает "БелТА". По словам Лукашенко, сначала его будто бы планировали ликвидировать в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации. Также якобы рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж — для этого участники подготовки переворота якобы закупили гранатометы. Но автомобили кортежа в целях безопасности всегда передвигаются на высокой скорости, поэтому попасть в них достаточно сложно, сообщил Лукашенко. Третий сценарий якобы предполагал вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение самой резиденции предполагалось будто бы выделить 10000000 долларов, еще 1000000 долларов должен был получить снайпер, который должен был застрелить белорусского президента, заявил Лукашенко. При этом Лукашенко подчеркнул, что обо всех этих "планы" ему стало известно заранее. Напомнив, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко. Ранее сообщалось, что в Беларуси возбудили уголовное дело о "заговоре или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем".