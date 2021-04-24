Гороскоп на конец апреля говорит о том, что ожидается довольно напряженный и сложный период. Стоит внимательнее относиться ко всем событиям, происходящим и не сдаваться, если в достижении целей намечаются трудности. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 26 апреля по 2 мая. Об этом сообщает SlovoFraza. Женщина-Овен Начало недели стоит посвятить укреплению биополя, так как есть риск стать заложницами конфликтной ситуации. Ответной агрессии к обидчикам проявлять не стоит. Обращать внимания на агрессоров на этой неделе Овнам не рекомендуется — займитесь собой, восстановите силы и энергию. А также разберите ошибки, чтобы в будущем снова их не повторять. Женщина-Телец В ближайшие дни у Тельцов есть возможность привлечь финансовое благополучие. От спонтанных покупок стоит отказаться и поберечь деньги, чтобы в будущем приобрести желаемое с хорошей скидкой. В любви Тельцам удача улыбнется, особенно, если они будут внимательны к чувствам окружающих и перестанут бояться своих чувств. Привлечь нужных людей поможет смена имиджа. Женщина-Близнецы В последнюю неделю апреля не стоит халатно относиться к событиям, происходящим. Постарайтесь быть вовлеченными во все процессы, чтобы не упустить удачу в делах и личной жизни. Постарайтесь справиться с желанием переключиться с одного дела на другое. Пусть вам поможет тренировка силы воли, а также мнение о том, что впереди вас ждет достойная награда. Женщина-Рак Неделя начнется не очень удачно, возможны неприятности в семье. Постарайтесь проявить заботу и внимание о близких, чтобы ссоры не стали причиной серьезных конфликтов и проблем со здоровьем. Гармония в отношениях станет залогом успеха во всех сферах жизни. Для Раков важно сохранить мир в семье, и избегать разногласий любыми способами. Женщина-Лев Львицам нужно уделить внимание своему образу, чтобы произвести необходимое впечатление на нужных людей и завести полезные связи. Постарайтесь проявлять такт в общении и не высказывать лишний раз свое мнение, чтобы не спровоцировать разногласия. Прислушайтесь к своей интуиции, внутренний голос поможет обойти стороной неприятности и привлечь успех. Женщина-Дева Ваше шестое чувство будет на этой неделе на высоте, не нужно его игнорировать. Обращайте внимание на мелочи, чтобы найти путь к успеху и избежать неприятностей. Поставьте новые цели и помните о том, что к разочарованиям и упущения перспективных возможностей могут привести банальные опоздания. Постарайтесь действовать по плану и оказываться вовремя в нужном месте. Женщина-Весы В ближайшие дни откроется второе дыхание, и астрологи советуют поверить в себя и перестать бояться перемен. Удача будет на стороне тех, кто не останавливается в своем развитии, приобретает навыки и умеет раскрывать свои таланты. Чтобы начать что-то захватывающее в конце апреля, Весам стоит быть активнее в первой половине недели. Женщина-Скорпион Неделя будет насыщен событиями, и чтобы они все были положительными — начните неделю по восстановлению внутренней гармонии. Спокойствие и уверенность поможет обойти стороной конфликты с близкими и коллегами, а также помогут привлечь в свою жизнь положительные и яркие изменения и важных людей. Женщина-Стрелец Астрологи рекомендуют Стрельцам уделить больше внимания предчувствием, которые будут очень сильны на этой неделе. Такая тактика поможет обойти стороной неприятности и привлечь позитивные изменения. Уделите обязательно время личной жизни — гармония в отношениях станет залогом новых успехов в делах и источником приятных эмоций. Женщина-Козерог Проблемы у Козерогов возникнут только в том случае, если они позволят себе упрямство и скуку. Начните неделю с внутренних и внешних изменений, начинайте медитировать и привлекать позитивные мысли. Оптимистичный настрой и умение обходить стороной все конфликты позволит Козерогам добиться успехов и не упустить своего счастья. Женщина-Водолей Чтобы привлечь в свою жизнь успех и приятные изменения, Водолеям стоит отказаться от ведения дел нечестным путем. Энергетика звезд и планет будет способствовать только тем, кто играет по правилам и не провоцирует конфликтные ситуации. Женщина-Рыбы Постарайтесь в начале недели не расстраиваться по пустякам и настройтесь на позитив. Неделя будет особенно удачным, если придерживаться плана, который вы составили заранее. НЕ отклоняйтесь от маршрута и спокойно преодолевайте препятствия. Они помогут закалиться и потренировать силу духа. Напомним, ранее мы писали о том, что эти знаки зодиака ждет счастливый год за последнее десятилетие.