Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне политического кризиса в Молдове выразил поддержку президенту страны Майи Санду. Он призвал не дать подорвать конституционный строй в Молдове. Об этом Кулаба написал в Twitter. По словам министра, для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. "Полностью поддерживаем демократически избранную президенткой Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", — отметил Кулеба. Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации. Однако 23 апреля парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домника Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы взрыва конституционного строя Санду собрала Совет безопасности. Вчера вечером Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы.