Пропавший подводная лодка ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах вблизи Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подводной лодке закончился кислород. Об этом сообщает "Синьхуа". Агентство, ссылаясь на начальника штаба ВМС страны, уточняет, что подводная лодка обнаружили на глубине 850 метров. Напомним, 21 апреля у берегов Бали исчез подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часов, то есть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодка еще не нашли. Подводная лодка вышла в море для проведения учений. Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшего подводной лодки.