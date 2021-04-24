Россия на полгода приостанавливает право кораблей на движение в трех районах Черного моря. Ограничения начать действовать сегодня вечером. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ". Так, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября Россия приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации "для иностранных военных кораблей и других государственных судов". В это время будут якобы проводится обучение российского флота. На этот период будут закрыты участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок у западного края полуострова. Управление навигации и океанографии сообщало, что эти районы расположены к "внешней границы территориального моря Российской Федерации", Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают. Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря. Позицию Украины поддержали дипломаты ЕС и США. Напомним, в четверг в Крыму начались масштабные военные учения Российская Федерация. К ним задействовано около 10 000 военных.