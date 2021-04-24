Погода в Украине в воскресенье, 25 апреля, ожидается достаточно холодная, с осадками в виде дождей в ряде регионов, ночными заморозками и снегом в Карпатах. Такой прогноз на Вербное воскресенье дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По словам специалиста, прохладный период не продержится долго, и потепление в Украине должна начаться уже с середины следующей недели — со среды, 28 апреля. А пока стоит готовиться к холодам на праздник Вербное воскресенье. В дневное время по стране в среднем температура воздуха прогнозируется около +7 … + 11 градусов. Теплее будет в восточных и южных областях, где столбики термометров покажут до +11 … + 14 градусов. В ночное время ожидаются заморозки. Дожди пройдут периодически в центральных областях, на северо-востоке и на западе Украины в районе Карпат. В горах будет мокрый снег. В Киеве 25 апреля синоптик прогнозирует прохладную погоду, будет достаточно свежо, а ночью — даже до заморозков. Днем жителям и гостям столицы термометры покажут около +8 градусов. Есть незначительная вероятность осадков.

Метеокарты погоды в Украине 25 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko) Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на майские праздники и рассказали, что Пасха в Украине будет холодным и мокрым. Напомним также, что синоптики Укргидрометцентра объявили "оранжевый" уровень опасности и объяснили, где погода на выходных наделает беды.