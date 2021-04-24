Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой. Он начинается 26 апреля и закончится в ночь с 1 на 2 мая. Страстной он называется за то, что христиане вспоминают в эти дни последних днях земной жизни Иисуса Христа. События этой недели называются Страсти Христовы. В календарях эту неделю называют "Страстная седмица". Какие традиции этой неделе и запреты — читайте в нашем материале ниже. Христиане считают, что Страстная неделя — это особый период испытания для каждого человека. В эти дни соблюдается строгий пост, и все дни называются Великих. В эти дни идет подготовка к празднику: мыли и убирали в домах, доводили до ума свои дворы, красили заборы. С четверга хозяйки начинали печь куличи и красить яйца, запекать мясо. А мужчины в это время заготавливали дрова для праздника и устанавливали качели. Календарь Страстной недели по дням: Чистый понедельник известный рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы. В этот день мыли и белили дома, чистили хлев скотине. В этот день строгий пост. В каждом регионе Украины есть собственные традиции в этот день. Чистый четверг — день, когда Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. В этот день семена собирают в ступку и толкут вместе — готовят сочень молоко. Этот напиток дают скоту на рассвете, чтобы избавить от болезней. Если животное отказывается — то долго жить не будет. В доме принято приводить в порядок одежду, затевать стирку и глажку. Страстная среда. День, когда Иуда принял решение предать Христа за 30 сребреников, а Грешница помазала Иисуса миром, готовя его к погребению. В этот день заканчивают разбирать вещи в шкафах и начинают готовиться к кухонным хлопот. Чистый четверг. В этот день произошло сразу несколько событий: тайная вечеря, омовение Христом ног ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. До восхода солнца нужно провести омовение, очищение тела и вещей. В этот день хозяйки начинали заниматься пасхальной выпечкой и пасхальными яйцами. Страстная пятница. Один из самых важных дней перед Пасхой. Придерживается строгий пост — этот день был распят Иисус. Бытовыми делами заниматься категорически нельзя и нужно посвятить время молитве. Страстная суббота. В этот день Иисус был похоронен. Его тело было во гробе, а душа сошла в ад и сообщила грешникам о победе над смертью. В этот день в храмах начинается освящение пасхальной пищи и схождения благодатного огня. Что есть и пить в Страстную неделю В Великий понедельник едят только хлеб с овощами, можно фрукты, мед и орехи. В Великий вторник и Великую среду разрешается сырая пища без масла. В Великий четверг на стол подают горячую пищу из продуктов растительного происхождения, добавляют в блюда растительное масло. В Страстную пятницу ничего не едят до времени выноса плащаницы на богослужении (это происходит около 6:00 вечера). В Великую Субботу снова можно пищу без масла. Строжайшие запреты в Страстную пятницу: Нельзя веселиться и развлекаться. Грехом считаются плотские утехи и желания. Нельзя отказывать в просьбах о помощи, сочувствия и добрые дела. Считается, что в это время Бог обращается с просьбами к вам через людей. Нельзя ни с кем ссориться, нельзя оскорблять, сквернословить, лгать, завидовать, проявлять агрессию. В эти дни в церквях не проводят таинство крещения и венчания, не празднуют дни святых и не поминают умерших. Напомним, ранее мы писали о том, что названные строжайшие запреты на Вербное воскресенье. А также рассказывали о том, что стали известны все карантинные ограничения на Пасху в Украине.