Порпулярна Украинская певица Тина Кароль не любит рассказывать о личном. Однако в новом интервью 36-летняя звезда неожиданно призналась, что безумно влюблена. Такое откровение артистка сделала в программе "ЖЗЛ". Она отметила, что ей нравится периодический состояние влюбленности, в котором она находится и сейчас. "Я влюблена, как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем нахожусь периодически, даже если никому об этом не рассказываю", — призналась Кароль. По словам Тины, для нее слово "любовь" имеет несколько иное значение. "Необязательно же быть влюбленной в одного человека. У меня вообще слово" любовь "имеет другое измерение. Это не просто что-то физическое. Это ментальная влюбленность — и она постоянно", — добавила поп-дива. В жизни певица считает себя дерзкой и требовательной. "Я дерзкая. А как ты думала, что все вот это -" на нежном "? Нет! Я, конечно, тактичная, воспитанная, но дерзкая. Дерзкая — это не плохо. А как сегодня без этого? Я хочу большего. Требую большего , начиная с себя ", — заявила виконавиця.Кароль также призналась, что ей хочется стать мягче." хочется. Ну и что? перехочется ", — сказала она, подчеркнув, что женщине важно быть рядом с мужем. Но при этом женщина должна быть независимой. "Но человек не должен давать женщине возможности, чтобы она размякла. Тогда эти отношения утонут в быту. То есть должна быть своя независимость — рядом, но у каждого должно быть свое пространство", — подытожила Тина . Напомним, что в 2013 году умер муж певицы Евгений Огир, за которого она вышла замуж в 2008 году. Его не стало на 33-м году жизни из-за рака желудка. С тех пор сына Вениамина, который родился 18 ноября 2008 года, Тина воспитывает одна. Она не была замечена с поклонниками и утверждала, что можно жить полноценной жизнью и без мужа, а главный человек в ее жизни — ее сын. Однако два года назад после съемок шоу "Голос страны-9" фанаты заговорили о романе Тины Кароль и молдавского артиста Данная Балана. Парочка только подогревает слухи совместными фото и выступлениями, однако прямо эту тему не комментирует.

Тина Кароль и Дан Балан (фото: instagram.com/1plus1_ua) Ранее мы сообщали, что Тина Кароль недавно порадовала поклонников выпуском свежего мини-альбома "Красиво", а вслед за этим выпустила провокационный клип на песню "Хороший парень", где предстала в образе мужчины.