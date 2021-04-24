Турция полностью отвергла заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян. В МИД страны заявили, что это подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что слова не могут изменить или переписать историю. "Нам нечему учиться у кого-нибудь по нашему прошлому. Политический оппортунизм — самая измена мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанную исключительно на популизме", — написал он. Также в заявлении МИД Турции говорится, что слова Байдена подрывают отношения между Вашингтоном и Анкарой. "Это заявление США, которая искажает исторические факты, никогда не будет принята турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет ущерб нашей взаимном доверии и дружбе", — говорится в заявлении. Отметим, сегодня Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. К этому Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян. Напомним, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от принятия резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.