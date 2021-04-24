Пройтись по красной дорожке уже невероятная причина для гордости, побывать в список номинантов на премию Оскар — еще большая честь. А получить заветную статуэтку — это настоящая мировая популярность! Думаете, что за историю независимой Украины, наши граждане ни разу не получали Оскар? Но это не совсем так! Так, наряду с большими звездами кинематографа заветную награду получали и украинцы. Об украинском, которым удалось получить заветную награду, читайте подробнее в нашем материале ниже. Анатолий Кокуш В 2006 году наша украинская копилка пополнилась сразу двумя наградами: украинец Анатолий Кокуш получил две инженерно-технической награды американской Киноакадемии. Но об этом по порядку.

Фото: Анатолий Кокуш со своими Оскарами (leonidkonovalov.ru) Анатолий работал инженером-конструктором на киностудии им. Довженко в Киеве. Еще в 80-х годах он вместе с коллегами начал работу над идеей "Авторобот" — четырехметрового крана монтируется на крыше любого авто. Камера на таком кране могла плавно вращаться на 360 градусов вокруг движущегося на большой скорости, была бы ограждена от внешних колебаний. Параллельно шла разработка специальных длинных кранов с вылетом стрелы до 25 м, которые позволили снимать сложные сцены в масштабных декорациях. В 1990 году Анатолий Акимович основал собственную компанию "Фильмотехник". Финансов не хватало, но коллеги участвовали во всех специализированных международных выставках. На одной из таких выставок к ним подошел представитель режиссера Джеймса Кэмерона. Ему очень понравилась техника на стенде. Так оборудования Анатолия и попало в многомиллионный проект "Титаник". Помните момент, когда герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо "летят" на носу корабля? Вот этот кадр и многие другие снимались с помощью оборудования украинском! Его изобретения оказались востребованными за границей — там ничего подобного на тот момент не было. Режиссеры не могли нарадоваться, что наконец у них получится разместить камеру в самых недоступных местах. В течение следующих десяти лет с помощью украинского оборудования было снято уже множество голливудских фильмов. Можно вспомнить головокружительные кадры из "Бэтмена", "Трое", "12 друзей Оушена", "Войны миров", "Форсажа", "Людей Икс", "Гарри Поттера", "Миссии невыполнимой" и других. Их бы не было, если бы не украинец Анатолий Кокуш. В 2005 году на очередной выставке в Лос-Анджелесе к Анатолию подошли члены технического совета Киноакадемии и сказали, что рекомендуют его на соискателя технического Оскара. А через год украинец получил в Голливуде целых два Оскара: один за операторский кран с панорамной головкой, а второй по краны серии «Каскад». Так через 20 лет его заметили в Украине и Голливуде! После этого сняли еще много фильмов ( "Хоббит", "Звездные войны" и другие), а все благодаря украинскому технике. Сейчас компания "Фильмотехник" и сам Кокуш продолжают работать в Украине, на территории киностудии им. Довженко. Варвара Каринская Стоит отметить, что многие украинский получали статуэтки, правда, имея при этом американский паспорт. Например, еще в 1949-м Оскар получила художница и модельер — харьковчанка Варвара Каринская, которая создавала костюмы для фильма Виктора Флеминга "Жанна Д'Арк". До 40 лет Каринский жила в Харькове. Но в 1920-х она поехала в Париж, где стала создавать костюмы для балета по эскизам Сальвадора Дали и Марка Шагала. Затем она переезжает в Америку и быстро завоевывает Голливуд. Шила для Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ингрид Бергман … Без чудесных рук Варвары Андреевны обойтись не могли и называли ее «скорой помощью». Было такое, что пора начинать съемки, но готовое платье плохо сидит, и Каринский могла это очень быстро исправить. Прямо на съемочной площадке могла создать из подручных средств костюмы, которые приводили всех в восторг.

Фото: Варвара Каринская (imdb.com) Ну а костюмы для фильма "Жанна Д'Арк" поразили оскаровское жюри. И когда хрупкая женщина поднялась на сцену за статуэткой, то вместе с ней встал весь зал. Кстати, также Варвара была номинирована на Оскар за костюмы к фильму-балета "Ганс Кристиан Андерсен". Джек Пэланс В 1992 году за роль второго плана в комедии о ковбоях «Городские пижоны" Оскар получил один известный актер Голливуда — Джек Пэланс. На церемонии он произнес речь и заявил, что его зовут Владимир и настоящая фамилия Паланик. А когда начал отжиматься на одной руке прямо на сцене, весь зал аплодировал стоя! Оскар 2021: эксперты обновили прогноз относительно победителей премии На историческую родину Паланик впервые приехал в 1996 году. Был знаком со многими режиссерами. Увлекался украинской историей, разговаривал на украинском языке и мечтал о роли гетмана Ивана Мазепы. Хотя самой большой мечтой была роль Тараса Бульбы. Евгений Мамут Еще один харьковчанин Евгений Мамут получил в 1988 году технический Оскар за эффект Резинки для фильма "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером. Выпускник ХПИ в 1970-х был частым гостем во Дворце студентов, где находилась Любительская киностудия. В США Мамут эмигрировал в начале 1980-х. За четверть века Евгению удалось приложить руку к созданию спецэффектов во многих картинах, среди которых «леди-ястреб", "Грязные танцы", "Матрица" и десятки других. Квитка Цисык Один из самых весомых Оскаров в сокровищницу украинской гордости принесла икона мирового вокала — певица Квитка Цисык. Девушка родилась в Америке, но украинский язык и песни всегда звучали в ее семье. Именно Цисык выполнила саундтрек к фильму "Ты — свет моей жизни" (в фильме песню исполняет героиня Диди Конн). И эта песня настолько тронула миллионы сердец, в 1978 году киноакадемики назвали ее лучшей песней года. Сама Цветок говорила, что хоть пела она на английском языке — душа вкладывала украинский. Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля (в 01:30). Читайте также о том, почему наши фильмы никогда не номинируются на Оскар и есть ли шанс в будущем.