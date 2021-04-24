На одном из полигонов Донецкой области танковые подразделения ВС Украины совместно с представителями Национальной гвардии провели боевое слаживание. Задачей было уничтожили условного противника Об этом сообщили в пресс-центре ООС. Во время тренировок было отработано взаимодействие подразделений при выполнении задач как в условиях города, так и на полевой местности. "Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, так приоритетные направления нашей работы в ООС — это постоянные боевые тренировки и налаживания взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Украины", — отметил заместитель командующего ООС Гусейн Висханов. Работа подразделений оценивалась как по критериям действий отдельного экипажа, так и совместных боевых расчетов. В результате учений все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта. Рядом с танкистами на полигоне также оттачивали свое мастерство расчеты ЗУ-23 Вооруженных сил Украины. "В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм", — сообщили в пресс-службе ООС. Ранее сообщалось, что в районе операции Объединенных сил Украинской танкисты провели учения. В частности, отработали организацию наступательного боя. Как писало РБК-Украина, военно-морские силы (ВМС) Украины и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря типа PASSEX (быстрые упражнения).