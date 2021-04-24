В 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании. В частности, инвестиции были направлены на: социальные выплаты и льготы сотрудникам (1500000000 грн), охрану окружающей среды, без учета экологического налога (700 млн грн), охране труда и промышленной безопасности (570 млн грн), социальное партнерство (160 млн грн), обучение сотрудников (91 млн грн). "Для ДТЭК устойчивое развитие — это не модный слоган. Это часть нашей стратегии. В прошлом году ДТЭК принял стратегию, основанную на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). В новой стратегии мы стремимся соответствовать интересам и ценностям общества. Для этого мы приняли 12 Целей устойчивого развития ООН и взяли на себя обязательства по достижению прогресса. 2020 года компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн. Это и социальные льготы, и охрана труда, и экологические инвестиции, социальные проекты в городах нашего присутствия. Это наш вклад, как ответственного бизнеса, в построение экономики страны и регионов, развитие общества в целом ", — прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, устойчивое развитие — приоритет инвестиций ДТЭК. С момента своего основания компания инвестировала в это направление около 22 млрд грн. Напомним, ранее сообщалось, что компания ДТЭК завершила монтаж первой в Украине промышленной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч и перешла к этапу пусконаладочных работ.