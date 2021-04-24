В субботу Военно-морские силы Индонезии заявили, что с пропавшего подводной лодки изъяли предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших. Об этом пишет Associated Press. Командующий ВМС Иуда Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов из подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей-молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами. "Имея достоверные доказательства, мы обнаружили, мы переводим подводная лодка из статуса" потерянная "в статус" затонула ", — сказал Маргоно. Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа. Напомним, несколько дней назад стало известно, что пропавший подводная лодка ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах вблизи Бали. Напомним, 21 апреля у берегов Бали исчез подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часов, то есть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодка еще не нашли. В поисках лодки участвовали США.