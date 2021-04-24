На северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физиологическим раствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Физраствор не представляло опасности для "привитых". Об этом сообщает France Bleu. Это произошло в городе Эперне во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля. Сообщается, что физраствор не представляло опасности для "привитых". Для усиления безопасности на случай подобных событий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник. Напомнив, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов. Ранее сообщалось, что в Украине первыми прививки вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых. Также РБК-Украина писало, что в Китае и ЮАР изъяли более 5000 доз поддельных вакцин от коронавируса.