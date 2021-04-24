Восьмой выпуск шоу "Холостяк-11" запомнился зрителям сложным выбором главного героя реалити Михаила Заливака, с кем распрощаться, предоставлением одной из участниц второго шанса, а также страстными поцелуями, большим количеством соревнований. В итоге в проекте осталось только шесть девушек — роза не добралась Татьяне Шевцовой. Как признался "Холотяк", с 24-летней дизайнером интерьеров ему было классно, но, по его мнению, в отношениях между ними могла быть только дружба.

Участница "Холостяка" Татьяна Шевцова покинула реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa) "Мне важна легкость в общении, которая у нас с тобой есть. Но это не единственное, что мне нужно в отношениях … Я просто понял, что столько времени прошло, а той романтики, которая могла уже быть, и какой-то искорки — не происходит. Поэтому результат налицо ", — сказал Заливако Татьяне. Таким образом, продолжают участвовать в реалити Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Дарья Ставнича и Розали Номбре.

На шоу "Холостяк-11" после 8-го выпуска Осталось 5 участников (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Кстати, Юлия "Зайка" тоже могла отправиться домой — "Холостяк" высказал мнение, что ей непросто и неуютно в проекте — но девушка смогла убедить Михаила в желании продолжить участие.

"Холостяк" Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven) Также в восьмом выпуске Заливако проводил время с девушками ярко, целуясь почти со всеми: с Дарьей катался на верблюдах, после чего готовил лаваш и курицу посреди пустыни, и затем пара целовалась; с Юлией посетил парфюмерный магазин, а позже отправился в спа-салон, где пара нежилась в объятиях друг друга и целовались в душе; с Розали парил в небе, занявшись парасейлингом; с Аней, бывшей женой экс-главы офиса президента Андрея Богдана, устроил вечернюю прогулку по городу, потом целовался в ресторане, а потом — уединившись в кустах на территории отеля подальше от камер — они продолжили ласки, страстно и долго целовались и обнимались.

Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk) Ранее сообщалось, что экс-супруга Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода. Также мы писали о том, что участница "Холостяк-11" прокомментировала вылет из проекта и отметила, что всегда была честной и искренней.