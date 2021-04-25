Апрель — еще немного и темные плотные колготки не актуальны. Нам бы, по-старинцци, переходить на телесные, да вот беда — они в опале! Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова. "С каждой" модностильного "утюга кричат о том, что телесные колготки — табу и носить их — расписаться в отсутствии вкуса. Поделюсь своим отношением к этому вопросу. На истину не претендую, но позицию аргументирую. А где поставить запятую во фразе" носить не можно выбросить ", решать вам, в том числе", — написала Волкова.⁣⁣ ⠀

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova) Сейчас уже сложно вспомнить человека, который первым сказала, что телесные колготки — это модная беда, написала Татьяна. "Больше чем уверена, что дальше фразу вырвали из контекста и понесли в массы, забыв о здравом смысле", — сказала стилист.⁣ ⠀ Главная претензия к телесным колготок — они плохо имитируют голые ноги, рассказала Волкова. "Слишком плотные сидят, как обертка на сосиске, неверно подобранный цвет заставляет ноги жить" отдельной от туловища жизнью ". А еще они часто блестят и перетягивают на себя внимание на фото", — продолжила стилист.⁣⁣ ⠀ "Но! Даже в +15 ходить с голыми ногами то холодно! .. А еще в начале весны у большинства женщин они синеватого оттенка и шелушатся … И женщины, которые следят за модой, встают перед выбором. Надеть телесные колготки и показаться окружающим отсталой от жизни курицей (ведь сказали же, что это модный ужас!) или пугать этих же окружающих уставшими от зимы ногами и еще попу отморозить. Ну, есть еще один вариант — вообще с марта по август юбки не носить ", — написала Татьяна .⁣⁣⠀ ⁣Так носить телесные колготки или не стоит? Мнение Волковой: конечно, носить! "И не слушать модных гуру, которые творят для модных журналов и подиумов. В реальной жизни все несколько иначе. Но выбирать стоит" правильные "колготки". Какие колготки следует выбирать на весну 2021 По фактуре. 2. В тон рук. 4. Не носите их с обувью с открытым носом. 4. Откажитесь от колготок со странными принтами, если вы не школьница.

Телесные колготки можно носить, а какие не стоит (фото: instagram.com/tatvolkova) Читайте также: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо — они украсят любую фигуру. Не пропустите: эти ошибки испортят весь ваш образ — как не стоит одеваться девушкам плюс-сайз, и не только им.