Киевское "Динамо" в матче 23-го тура обыграло "Ингулец" — 5: 0. Эта победа позволила "бело-синим" досрочно оформить чемпионство украинской Премьер-Лиги. Подробнее — в материале РБК-Украина. Для того, чтобы гарантировать себе чемпионство, "Динамо" необходимо было побеждать. С задачей минимум — забить гол, киевляне справились уже в самом начале поединка. На 4-й минуте игроки "Динамо" получили право на угловой. Подачу от флажка игроки "Ингула" отбили, но атака киевлян продолжилась. Где Пtна навесил с левого фланга, а мешкотно головой пробил между ног голкипера гостей Крынская — 1: 0. А еще через 10 минут киевляне удвоили преимущество. Опять "Динамо" результативно завершил стандарт. Де Пена и Шапаренко разыграли штрафной на углу штрафной, последний навесил, а Беседин в падении головой из пределов вратарской отправил мяч в сетку — 2: 0. Во втором тайме киевляне довели счет до неприличного. Сначала на 48-й и 70-й минутах отличился дублем Цыганков. А на 83-й — подачи с углового замкнул Попов. В итоге уверенная победа киевлян, которая позволила одержать досрочную победу в чемпионате. Последний раз "Динамо" становилось чемпионом УПЛ в сезоне 2015-2016. Тогда клуб возглавлял Сергей Ребров. После этого четыре года подряд чемпионом страны был "Шахтер". Таким образом киевляне оформили шестнадцатого чемпионство Украины. У "горняков" — 13 титулов. Отметим, донецкий "Шахтер" на выезде уступает "Александрии" — 0: 2 Таким образом, вместо борьбы за чемпионство, на "горняков" ждет противостояние за второе место с "Зарей", которая свой матч выиграла с "Олимпиком" — 2: 1. "Шахтер" четыре очка преимущества, но у луганчан еще матч в запасе. Напомним, в прошлом туре "Динамо" минимально обыграло основного конкурента "Шахтер" — 1: 0. Также РБК-Украина писало, что киевляне имеют возможность в этом сезоне оформить "Золотой требл» — выиграть все три внутренних турнира. В начале сезона "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий "Шахтер". На неделе "бело-синие" оформили путевку в финал Кубка страны, выиграв в перволигового "Агробизнес". В финале "Динамо" сыграет с "Зарей".