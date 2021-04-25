Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал украинский не бояться ни коронавируса, ни российской агрессии. Он отметил, что человеком в состоянии страха легче манипулировать. Об этом предстоятель ПЦУ сказал в интервью Радио Свобода.

"Мы с вами говорим сейчас о двух фронта. Мы говорим о коронавирус, он смущает уже весь мир больше года. Но украинцы находятся в состоянии войны уже более 7 лет. И сейчас мы видим, что Российская Федерация в лице президента Путина пытается внести в украинское общество этот вирус страха. вирус страха разрушает изнутри. когда человек напуган, когда она в состоянии паники, тогда легко манипулировать, особенно информационно манипулировать. И мы как церковь призываем не бояться ", — сказал Епифаний.

Он отметил, что Украинская удалось сохранить единство страны в 2014 году, когда в практически не было мощной армии, а сейчас в Украине уже есть мощная армия, которую оценивают международные специалисты одной из лучших и боеспособных армий в Европе.

"Конечно, мы возлагаем надежду прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля. Мы не проявляем агрессии. Мы хотим быть хозяевами в своем доме. И поэтому не должно господствовать страха, особенно в это время. Это идет только нагнетание ситуации ", — подчеркнул Епифаний.

Председатель ПЦУ отметил, что последние события показали силу единства Украинской.

"И сейчас мы видим? Когда мы едины, когда с нами солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать. И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же в конце концов победим и эту агрессию ", — добавил Епифаний. Напомним, ранее на фоне последних угроз со стороны РФ Епифаний заявлял, что Россия, угрожая новой агрессией, пытается распространить "вирус страха" среди украинском. Но они способны справиться с российской агрессией.