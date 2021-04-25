Медики назвали фрукт, который не просто защищает здоровье микрофлоры кишечника, но и способен снизить риск развития смертельных заболеваний. Фрукт поможет улучшить работу кишечника и станет незаменимым в рационе, сообщает издание Newsyou. Кишечник считается "главным органом долголетия", поскольку он отвечает за общий иммунитет организма и обладает способностью противостоять многим опасным заболеванием. Как показывают новые исследования, является фрукт, который при ежедневном применении способен увеличить содержание полезных микробов в кишечнике человека, которые необходимы для здорового пищеварения. И этот фрукт — авокадо. Авокадо заставляет организм усваивать меньше усваивать жира из других продуктов, значительно повышать производство коротких цепочек жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы, а также помогает регулировать аппетит и стимулирует нормальный уровень сахара в крови. Ученые пригласили для исследования 163 взрослых в возрасте от 25 до 45 лет с избыточным весом. Всех добровольцев разделили на две группы. Одна группа ежедневно получала по одному авокадо на человека. Через 12 недель были проведены лабораторные анализы контрольной группы и установлено, что в кишечнике было больше микробов, необходимых для расщепления клетчатки и образования метаболитов. Также анализы добровольцев показали снижение концентрации желчных кислот и увеличение содержания жирных кислот. Напомним, ранее мы писали о том, что медики предупредили об опасности употребления шпината. А также рассказывали о том, стало известно, какие продукты входят в рацион долгожителей.