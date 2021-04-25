Евросоюз обеспокоен ситуацией с резким ростом больных коронавирусов в Индии и готов оказать помощь правительству страны. Для этого страны ЕС объединят ресурсы. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я обеспокоена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС", — написала она в своем Twitter. Напомним, Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекциями. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19. Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мероприятий, которые позволили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости Коронавирусная инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней. Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID скончались в больнице из-за нехватки кислорода.