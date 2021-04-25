Ломкость волос — основная причина, по которой длина волос может стоять на месте годами. Длина волос по лопатки или невольный каскад (это, если не ходишь в парикмахерскую, а волосы само по себе становится короче) — знакомое? Если так, эта информация для вас. Бьюти-блогер Екатерина Коцемир на своей странице в Instagram перечислила основные причины ломкости волос и дала действенные рекомендации, как с этим бороться. Основные причины ломкости волос: Внутренние причины — разные дефициты, проблемы со здоровьем, хронические болезни, отсутствие сбалансированного питания, вредные привычки, стрессы и т.д. Это может приводить не только к выпадению, но и к истончению, ломкости волос. Внутренних причин ломкости волос масса и решать их лучше вместе с врачом. ⠀ Внешние, механические причины — покраска, использование ТЕРМОПРИБОР, неправильно подобранный уход, "вредные резинки и гребешки" и даже неправильная сушка феном может также приводить к ломкости. Как бороться с ломкостью волос: С первым пунктом все понятно — периодически проверять свое здоровье, обращаться к врачу и не заниматься самолечением в случае возникновения проблем, соблюдать ЗОЖ и бережно относится к своему здоровью. ⠀ Исключение механических причин ломкости волос — это то, что вы можете начать делать "здесь и сейчас". ⠀ Перестаньте красить волосы агрессивными красителями. Выбирайте только проф. краски, не бюджет, делайте окрашивание в колориста. Используйте правильную технику расчесывания. Не расчесывайте мокрые волосы, а только сухие или слегка влажные. Начиная с кончиков и плавно придвигаясь вверх (если волосы влажные, обязательно нанесите несмываемый уход перед расчесыванием).

Иллюстративное фото (pexels.com) Выбирайте качественные расчески — например, ikoo, tangle teezer, wetbrash, I love my hair и т. Д. Большую роль играет уход! Ломкости волос хорошо предотвращает увлажняющий уход. Если у вас поврежденные волосы, используйте и восстанавливающие серии. Не сушите волосы без термозащиты и на горячих температурах. Допустимая температура для сушки феном — тепла. Используйте для кончиков защитные Флюиды и несмываемые масла. Некоторые из них наносятся непосредственно перед сушкой, а некоторые на сухие кончики волос, в качестве завершающего штриха.

Иллюстративное фото (pexels.com) Ранее мы писали, что эксперт назвала важные правила ухода за окрашенными волосами, чтобы оно было красивое и блестящее.