В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7 / 27,9 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "Доллар на межбанке и наличный доллар умеренно росли большую часть недели. Разворот произошел в четверг, когда РФ заявила об отводе войск от украинской границы. Гривна быстро сыграла у доллара около 0,5% и продолжила умеренное укрепление в пятницу", — отметил он. Как напомнил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запоздалый курс НБУ еще рос, а на других сегментах рынка Доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,96 до 28,06 грн (+ 0,4%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,99 / 28,00 до 27,89 / 27,91 (-0,3%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,85 / 28,05 до 27,81 / 28,01 (-0,1%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 апреля 2021 не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов. Отметим, в Законе О государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.