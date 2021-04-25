В Украине сегодня празднуют Вербное воскресенье. Местная власть обратилась в церкви с рекомендациями по празднованию майского праздника. Более подробно в материале РБК-Украина. Местная комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу принял решение о списке рекомендаций для религиозных заведений. Местные власти рекомендуют: онлайн-режим богослужения, храмы должны обеспечить дезинфекцию здания и проветривания, позволить 1 человека в 10 кв.м, обеспечить температурный скрининг тех, кто принимать участие в богослужении, и масочный режим. Отметим, празднование Вербного воскресенья проходит в таких условиях из-за пандемии коронавируса. Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, поэтому об ослаблении ограничений речь не идет. Кроме того, Киев находится в "красной" зоне карантина, предусматривающий запрет на проведение массовых мероприятий, работы ТРЦ, кафе и ресторанов. В Минздраве говорили, что город может покинуть эту зону в ближайшее время. Вместе с тем, в городе действует усиленный локдаун, который ввела местная власть. Поэтому транспорт работает только по спецпропускам, а школы и детские сады закрыты. Напомним, в Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина. В частности, из этой зоны может выйти Киев. Отметим, карантин в Украине продлили до 30 июня.