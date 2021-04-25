Сегодня Одесская область вышла из "красной" зоны карантина. Регион сразу перешел в "желтую" зону. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Таким образом, с сегодняшнего дня в регионе ослабили карантин. В области снимают запрет с работы ТРЦ, кафе, ресторанов массовых мероприятий. Поэтому вступают в силу ограничения "жовтох" зоны. Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 11 областей Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Напомним, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе. Отметим, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений. Кроме того, местные власти Киева может принять решение о выходе города из локдауну на следующей неделе. Решение примут в пятницу на следующей неделе или в течение недели.