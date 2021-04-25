Большой и светлый праздник у христиан восточного обряда 2 мая — Воскресение Господне, Пасха.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений, которые понравятся вашим друзьям.

В день Христова воскресенья

Всем желаю я веселья,

Счастья, крепкого здоровья,

В жизни делать все с любовью.

Пусть Христос оберегает

И во всем вам помогает.

Долгой жизни, светлых дней,

Только истинных друзей.

***

В светлый праздник Воскресенья

Пусть добро царит в семье,

Радость будет и веселье,

Угощения на столе.

Пусть чудесный звон церковный

Исцеляет от невзгод,

Дом пусть будет чашей полной,

Без тревог и без хлопот.

Чтобы крашенки сияли,

Запах сдобных куличей

Разносился по округе,

Чтоб семья была родней!

***

Разукрашены яички,

Куличи освящены.

За окном поют синички,

Радуясь теплу весны.

Солнышко с утра сияет

В яркой синеве небес.

Все друг друга поздравляют

С праздником. Христос воскрес!

***

Желаю в этот праздник Пасхи

Добра, достатка и уюта!

Пусть Бог вам яркие даст краски,

Чтоб цвет дарить любой минуте!

Пусть в жизни будет много света,

И море радостных мгновений,

Душа теплом станет согрета

Сегодня, в этот день весенний!

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