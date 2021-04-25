Тема диетологии и правильного питания обрастает огромным количеством мифов, которые искусственно подогревают продвигают в массы блогеры и статьи по Интерет. Но всем им стоит верить или много не больше, чем страшилки на ночь? Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Лакуста. На странице в Instagram она развенчала топ — 3 серьезных ошибки, которым не стоит верить. Интервальные голодание полезно ⠀ Полезно, но не для всех. И первое противопоказания это РПП (расстройство пищевого поведения). Длинные промежутки между приемами пищи является триггерами переедания. Поэтому во всем должна быть индивидуализация! Есть склонность к перееданию? Отменяем! О людях с низкой массой тела на ИГ и говорить не стоит.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Молочка и онкология ⠀ Основная часть мифов вокруг молочки возникает из-за наличия непереносимости лактозы во взрослом возрасте, что генетически обусловлено и совершенно нормально. А при употреблении високолактозних продуктов при непереносимости никаких гнили, слизи, камней она не образует. Всего лишь сдует живот. Связь молока и рака не установлена, есть одна спорная работа, указывающая на наличие связи рака простаты и употребления молока. А вот вероятность развития онко патологии кишечника, желудка, молочных желез при введении кисло-молочных продуктов снижается! Закисления ⠀ рН крови строго регулируется и отклонения в десятые доли грозит развитием реанимационных ситуаций. ⠀ Самонадеянно думать, что, съев огурец вместо куска курицы, наш рН организма станет больше щелочным. Иначе наш род человеческий вымер бы давно, управляя мы собой с помощью еды.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Мерить рН слюны и мочи (как это делают гуру Детокс), находить кислую среду и затем покупать щелочную воду для оздоровления — это тот еще бред. Отдайте эти деньги на хорошие продукты или на новое платье. рН мочи меняется в более кислая после животного белка и становится более щелочным после овощей — это нормально (и это используется в лечебной диетотерапии), но оценивать кислотность организма по моче или слюне — это ну совсем не верно. ⠀ В желудке среда кислая, в кишечнике — более щелочная, и наши системы гомеостаза поддерживает это точнейшим образом. Не будьте наивны, думая, что фреш из сельдерея или вода с лимоном вас сделает более щелочной. Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как удержать вес в период после похудения.