Бывают случаи, когда водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Действие". Как это исправить, рассказали на официальном Facebook-странице Главного сервисного центра МВД. Итак. Для того, чтобы документы отображались в "Операции", нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки. Соответственно, алгоритм действий таков: авторизоваться в кабинете водителя; заполнить все поля необходимыми данными; скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg; послать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки. Пользователи сразу обработают запросы и документы появятся в электронном кабинете водителя в "Операции". Что делать, если отсутствует фотография в удостоверении водителя? Бывает, что заявление на верификацию успешно обработана, но в приложении "Действие" в удостоверении водителя фотография не появилась. В МВД советуют удалить и повторно загрузить приложение на смартфон. Растаможка евроблях по новым правилам: эксперты назвали "подводные камни" закона Если после этого оцифрованное фото не загрузилось, то оно отсутствует в реестрах. Поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД. Основные причины отказов в верификации: некорректно заполненное заявление на верификацию (неверно заполнены необходимые поля, добавлены некачественные скан-копии или файлы не тех документов); попытка верифицировать поддельный документ; информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, вы сменили фамилию / место регистрации, но не поменяли водительское удостоверение и / или свидетельство о регистрации транспортного средства); документа заявителя, который нуждается в верификации, нет в государственном реестре (например, это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года); представление документов другого лица (например, человек осуществляет с собственного электронного кабинета водителя попытку верифицировать данные для жены). Ранее мы писали, что украинских автомобилистов хотят обложить новым налогом.