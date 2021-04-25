Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес подаст в суд на УЕФА после провала проекту новой европейской Суперлиги.Вин собирается обжаловать монополию организации на проведение турниров. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dellaSera. По информации источника, несмотря на отказ большинства футбольных клубов от участия в новой европейской Суперлиге она продолжает существовать как юридическое лицо. По мнению Переса, своими действиями УЕФА нарушает антимонопольное законодательство. Президент "Реала" намерена подать в суд на организацию, поскольку она не имеет права на единоличное проведение всех европейских турниров. Первые шаги в этом направлении будут сделан в Испании, где официально зарегистрирована Суперлига. Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги Европи.Организаторамы нового проекту стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов. В ночь на 21 апреля, всего через два дня после объявления о создании Суперлиги, "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турниру.Писля этого организаторы суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования". РБК-Украина сообщало, что в развале Суперлиги президент "Реала" Флорентино Перес обвинил владельцев клуба "Манчестер" .При этом он отметил, что, проект нового турнира еще "не умер".