Свежая клубника уже начала появляться на полках магазинов и на рынках. Но цены на нее кусаются — от 200 грн за килограмм. Продавцы объясняют это тем, что "пока не сезон". Однако главный вопрос даже не в цене, а в том — безопасная ранняя клубника, даже за высокую цену. Ответ на этот вопрос в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" дала нутрициолог Оксана Соколова. "В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились при транспортировке, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами", — комментирует врач. В чем опасность ранней клубники По словам Соколовой, ранняя клубника часто содержит нитраты. "Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя. Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравления", — объясняет нутрициолог. А если очень хочется попробовать любимой ягодой, то по крайней мере сделайте ее более безопасной. "Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества", — отметила эксперт. Что приготовить из клубники: интересные рецепты

Фото: клубника может быть опасна для здоровья (pexels.com) Но лучше подождать сезонный урожай. Тем более, уверяют эксперты, украинская клубника появится в продаже уже в конце мая. Напомним, недавно диетолог перечислила доступные продукты-супергерои.