Катя Осадчая только прилетела из Турции, где успешно совмещала работу и отдых. Она успела записать совместное видео на пляже с Олей Поляковой и предусмотрительно прикрыла округлившийся животик широкополой шляпой. В Киеве ведущая изменила легкие платья и летние туники на объемные пальто, а в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечают 25 апреля, отправилась с мужем Юрием Горбуновым в храм. На странице звездной пары в Instagram появились общие фото возле Владимирского собора в самом центре Киева. Катя и Юрий держат в руках букеты котиков — символ светлого праздника. На ведущей-объемное и теплое шерстяное трендовая черно-белое пальто в рубашечном стиле с геометрическим узором. Она дополнила образ контрастным темно-синим шарфом и надела удобные ботинки с рисунком в виде звездочек. "Отныне за неделю Пасха! С праздником, с Вербным воскресеньем! Согласия, здоровья и мира всем нам!» — подписала кадры Катя.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Вербное воскресенье посвятили иву (фото: instagram. Com. Kosadcha) Юрий показал Селфи с женой крупным планом на фоне стен одного из исторических столичных храмов. Также он поделился фото, на котором в классическом образе позирует с небольшим букетиком котиков. "С Вербным воскресеньем всех! Отныне за неделю Пасха! Добра всем нам, процветания и мира!" — оставил пожелания для поклонников Юрий.

Юрий показал счастливое Селфи с женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Поклонники ответили ведущим взаимностью и оставили для них теплые пожелания. Напомним, что ранее Катя Осадчая в легком платье показала прогулку вдоль линии моря. Она выкроила время для отдыха в Турции в перерыве между съемками.