Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Эвакуация нескольких военных баз уже началась. Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает афганское издание Knaama Press. "Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши уже базы начали эвакуироваться", — заявил он. Он также уточнил, что США намерены передать три военных базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагеря Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейский участок в провинции Майдана Вардак. Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет заключен мир с "Талибаном". Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 — до 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о выводе войск Альянса еще в середине апреля.