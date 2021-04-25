Окружной суд Праги 23 апреля установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые, по мнению следователей, участвовали в боях на востоке Украины на стороне террористической организации "ДНР". Задержанные граждане Чехии ездили в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов, планировали, организовывали или поддерживали такие поездки. Об этом сообщил прокурор Мартин Белые с Высшей прокуратуры в Праге, передает novinky.cz.

Постановление суда не является окончательным, обвиняемый может подать на них жалобу, которую будет рассматривать городской суд Праги.

Суд отправил под стражу главу "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвил, члена этой ассоциации Милоша Уржецького и православного священника Пржемысла Ивана Хадраву.

По мнению следователей, задержанные граждане Чехии ездили в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов, планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.

Сторона обвинения предложила взять под стражу трех подозреваемых, поскольку они могли убежать или действовать против свидетелей, которые еще не были заслушаны. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы за преступление теракта, к 12 годам тюрьмы за преступление финансирования терроризма, а в случае поддержки и содействие терроризму суд может назначить максимум 15 лет в тюрьме.

По данным издания iRozhlas.cz, среди задержанных была Андреа Крулишова, руководитель аппарата этой же ассоциации, в квартиру которой полиция пришла с обысками 21апреля утром.

Крулишова якобы руководила подготовкой нескольких десятков граждан Чехии, которые должны поехать на Донбасс, чтобы воевать за пророссийских сепаратистов. Кроме того, по сообщению сайта "Манипуляторы", ассоциация могла быть связана непосредственно с российскими спецслужбами, а один из ее членов раньше ездил на Донбасс, где якобы участвовал в боях на стороне сепаратистов. После его возвращения ассоциация начала собирать деньги, чтобы другие люди могли ехать в зону боевых действий.

Согласно предварительным выводам правоохранителей, руководство ассоциации во главе с Кратохвил организовало "военные дни" для детей начальной школы в Чехии.

"Объединение чехословацких солдат в резерве мира" также проводила военные учения, в которых проводились тренировки по всей "разрешенной законом оружием и копиями". Членов ассоциации объединяет острая критика НАТО, представитель Контрольной комиссии ассоциации назвал террористической организацией.

Среди арестованных также православный священник с четко выраженной пророссийской ориентацией Пржемысл Иван Хадрава, которому доверили духовное управление деревней при церкви Святого Вацлава в Литомержицях. Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионные мероприятия в Волновахском районе Донецкой области. В рамках операции было раскрыто 10 боевиков "ДНР", обнаружено схрон с минами и установлено двух организаторов псевдореферендуму 2014 года.