У берегов Сирии неизвестные атаковали иранский топливозаправщик. В результате инцидента погибли не менее трех человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сирийские государственные медиа и правозащитников. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, не менее трех граждан Сирии погибли в результате этой атаки, в том числе два члена экипажа танкера. На данный момент неизвестно, кто именно атаковал судно, оно находилось недалеко от порта Баниас. По данным сирийских СМИ, судно могло быть атакован беспилотником со стороны ливанских территориальных вод. Отметим, это считается первой атакой на нефтяной танкер в этом районе, хотя терминал Баниас уже подвергался нападениям. Так, например, в 2019 году на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. В марте 2021 Министерство обороны Турции обвинил Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенных пунктах в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Также ведомство сообщило Россию о необходимости не допускать подобных атак.