Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне. "… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — отметил Ушаков. Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты. Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран. Отметим, несколько стран уже выразили готовность организовать саммит США и России на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США. "Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат … Потому что диалог между этими странами должно быть. Иногда, когда такие великие державы не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", — заявил он.