У жителя Харькова Дмитрия Марченко случилось горе в семье, которое заставило его написать письмо американскому миллиардеру и предпринимателю Маск. Дело в том, что украинец потерял свою 31-летнюю жену. Женщина умерла после родов и осложнений от COVID-19. Дмитрий попросил Илона Маска изобрести машину времени, чтобы спасти свою жену. Свое обращение на английском языке он разместил в Instagram. "Добрый день, мистер Маск Я очень надеюсь, что вы прочтете мое письмо, потому что он очень важен для одного сломленного человека и двух его маленьких дочерей, оставшихся без лучшей жены и матери в одном лице во всем мире", — так начал свое обращение Дмитрий.

Жена Дмитрия Марченко (фото: instagram.com/dima_riccardo) При этом он уверен, что американский предприниматель может изобрести машину времени, которая ему очень важна для спасения жены. Он подчеркнул, что кроме спасения жены его больше ничего не интересует и даже биткоины по 10 долларов. По словам харьковчанина, во время лечения жены врач допустил роковую ошибку, которая стояла жизнь его жены. Теперь он хочет все исправить. "Моя жена умерла от COVID-19 (ошибка врача). К сожалению, после родов и цитокиновой бури ее организм был настолько ослаблен, что даже самой сильной женщине не удалось выбраться, хотя она целый месяц боролась с болезнью", — отметил Дмитрий.

Дмитрий Марченко с женой (фото: instagram.com/dima_riccardo) Он заявил, что изучил все, что могло продлить жизнь жене, и теперь точно знает момент, когда он мог бы спасти ее. Именно туда он и хочет вернутся. "Если я это сделаю, моя жена впервые встретит своего ребенка Мию, у нее будет шанс впервые увидеть, как ее старшая дочь ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четырех наших детей, и мы умрем вместе в 84 года, держась за руки, как мы и мечтали ", — написал человек. Пользователи Сети также прокомментировали его письмо. Как больно это читать … слезы катятся из глаз. Дмитрий, только помните, Алине уже не больно. Вы сделали все, что могли. Месяц назад умерла моя подруга по 1:00, быстрая даже не приехала, чтобы помочь ей. У нее тоже осталось трое дочерей. Мир так жесток. Пусть Алиночке на небе будет хорошо; Пусть машина времени будет изобретена … Так больно чувствовать вашу боль … Дима !!! Ты сильный, Держись. Твои девочки тебе помогут. Алинка тебе подарила двух прекрасных девочек, и ты им нужен !!! Как же это трудно читать. От первой до последней строки все пронизано болью потери и невероятно сильной любовью к жене своей; Искренне верим в твое желание, и надеемся на Илона вместе с тобой; Такие испытания выпадают сильнейшим! Вы вырастите прекрасных дочерей, которые будут отражением вашей бесконечной любви. Сил, терпения и помощи; Боже как больно читать, слезы душат. Держитесь. Жаль, что Маск не волшебник. Напомним, стали известны новые детали смерти Украинский после вакцинации от COVID-19. Мы также писали о том, что в Киеве врачи требовали взятки за умерших от COVID-19.