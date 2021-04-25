В Иране началось серийное производство отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 COVIRAN Bereket. В стране хотят ускорить темпы вакцинации. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Отмечается, что в одном из отелей в Тегеране с участием представителей научного совета по коронавируса добровольцам ввели вакцину COVIRAN Bereket, исследования которой находятся на третьей фазе. В числе добровольцев — член Национального совета по борьбе с коронавируса Муни Мухриз, депутат от провинции Систан и Белуджистан Хусейн Али Шехрияри и бывший преподаватель Мухаммед Али Емирзергер.

По словам председателя Научного совета Мухаммеда Мухбира, до сентября будет произведено более 30 млн доз отечественной вакцины, в том числе 1000000 доз — в мае, 3,5 миллиона — в июне, 12000000 — в июле и 15000000 — в августе.

"Вакцина будет передана в Министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен", — заявил Мухбир.

Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на человеке 29 декабря 2020, после чего объявил об успешных результатах. Напомним, в начале апреля Иран столкнулся с четвертой большой волной заражения COVID-19. О ее начале объявили в двух из 32 провинций страны — Альборз и Илам. Еще семь провинций, включая Тегеран, находились на пределе.