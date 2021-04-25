По состоянию на 25 апреля выявлено еще почти 8000 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксирована смерть 231 пациента с COVID. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, зафиксировано 7930 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3688 человек; летальных случаев — 231; выздоровели — 6574; сделано тестирований — 54270 (в том числе методом ПЦР — 26432, методом ИФА — 6316, экспресс-тестами на антиген — 21522). За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях. За все время пандемии в Украине: заболели — 2025271 человек; выздоровели — 1572528; летальных исходов — 42 323; сделано ПЦР-тестов — 9240911. Также сообщается, что 24 апреля по всей стране прививки против COVID-19 получила 4531 человек. Всего с начала кампании — 526916. По состоянию на вчерашний день в лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Фото: статистика по COVID-19 Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Одесской области улучшилась и с 25 апреля она вышла из "красной" зоны карантина. Также ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки новых поставок COVID-вакцин в Украине.