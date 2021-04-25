Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, почти по всей стране ожидаются заморозки. А в Карпатах выпадет снег, что будет способствовать высокой лавинной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что ночью 25-27 апреля в Украине, кроме южных регионов, ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 (II уровень опасности, Оранжевый), в южных областях — заморозки на поверхности почвы от 0 до 5 (I уровень опасности , желтый). Кроме того, 26 апреля в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). Напомним, ранее синоптики сообщало, что погода в Украине начнет меняться с приходом тепла, начиная со следующей среды, 28 апреля. К этому времени украинский ждут холод, заморозки и мокрый снег. Нынешнее похолодание обусловлено высотным циклоном. При этом ожидается, что погода на Пасху и майские праздники сильно не порадует. В частности, на Пасху стоит ожидать небольшого похолодания, но осадков будет немного. Первая неделя мая будет достаточно теплым. Настоящее тепло придет только к концу мая.