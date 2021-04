Великобритания направила Индии первую партию оборудование в качестве помощи для борьбы с резким ростом заражений на коронавирус и смертей от COVID-19. В нее вошли аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании. "Сегодня мы отправили первую из нескольких срочных партий медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь в предоставлении жизненно важной помощи уязвимым пациентам с COVID-19", — отмечается в сообщении. Дипломаты отметили, что помощь отправляется в ответ на запрос индийских властей и после обещания премьер-министра страны сделать все возможное. "Всего в Индию будет направлено более 600 единиц критически важного медицинского оборудования", — уточняется в заявлении МИД. Ожидается, что первая партия груза прибудет в Дели в понедельник, а последующие — утром во вторник. В МИД отметили, что все оборудование поставляется с запасов, а не изымается из больниц.

Today we have sent the first of several urgent deliveries of surplus medical equipment to our friends in India to help provide life-saving care for vulnerable Covid patients. No-one is safe until we are all safe. pic.twitter.com/HOudeYv86c — Dominic Raab (@DominicRaab) April 25, 2021 Напомним, Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекциями. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19. Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости Коронавирусная инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней. Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID скончались в больнице из-за нехватки кислорода.