Чрезмерное употребление кофе может привести к сильному обезвоживанию организма. А это быстро проявляется в нарушениях голосового аппарата. Медики назвали необычную признак злоупотребления кофе. Об этом пишет издание MedicForum. Кофе очень полезный напиток и обладает многими полезными свойствами. Снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, облегчает головные боли, стимулирует нервную и сердечную системы и даже предотвращает заболевания печени. Однако чрезмерное употребление кофе может вызвать сильное обезвоживание и лишить природного смазки. И первым признаком становится изменение голоса. Доктор Пол Брайсон с Кливлендского центра голоса утверждает, что злоупотребление кофеином приводит к напряжению голоса и связь. "Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат, который естественным образом выделяет смазку. Его недостаток снижает вибрацию", — пояснил доктор. Первыми симптомами голосового перенапряжение, на которые нужно обратить внимание — это боль в горле, дискомфорт при разговоре, снижении высоты звука, потеря вокального диапазона, ощущение першения в горле, желание прокашляться или прочистить горло, а также появление резкого или хриплого голоса. Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали добавки, которые категорически нельзя добавлять в кофе. А также рассказывали о том, что диетологи объяснили, в каком виде нельзя употреблять чай — может стать опасным напитком.