В течение дня 25 апреля на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. Сообщается, что у поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных Минской соглашении минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Неподалеку от населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет. В районе проведения ООС сегодня прошли работы по разминированию территории. Саперы обследовали около 1 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предметов. Напомним, по состоянию на 7:00 утра 25 апреле зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Отметим, ранее сообщалось, что вооруженные формирования России 22 апреля обстреляли окрестности Торецкое, в результате две ракеты от противотанкового комплекса повредили забор и окна жилого дома. Также сообщалось, что украинские военные провели танковые учения на Донбассе.