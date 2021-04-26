Членам семей 16 работников учреждений здравоохранения, которые скончались в результате COVID-19 выплатили единовременное пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Всего родственники умерших получили от государства 3 млн 610 тыс. 100 грн, передает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

По 227 тысяч грн получили семьи:

медицинской сестры из Запорожской области,

врача медицины неотложных состояний и медицинской сестры из Ивано-Франковской области,

заведующего ортопедо-травматологическим отделением из Луганской области,

медицинской сестры из Николаевской области,

заведующего отделением — врача-хирурга из Одесской области,

фельдшера-лаборанта из Харьковской области,

заведующего рентгенологического отделения из Херсонской области,

лаборанта клинико-диагностической лаборатории и врача-акушера-гинеколога из Черкасской области,

семейного врача из Черновицкой области,

палатной медицинской сестры из Черниговской области,

фельдшера по медицине неотложных состояний из Киева.

Помощь в размере 219 тыс. 700 грн получили семьи врача общей практики — семейного врача из Кировоградской области, младшей медицинской сестры из Харьковской области, а также врача-невропатолога из Черниговской области.

На сегодняшний день, ФССУ уже профинансировал оказание единовременного пособия за средства Фонда для семей 96 медиков.

Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Украины не планируют ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, однако эти дни могут стать толчком к новой вспышке COVID-19.

А также, Киев может покинуть красную «зону» карантина уже до конца этой недели.