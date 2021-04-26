Пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 26 апреля. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой силами ВСУ.

Сводку обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы вблизи Водяного. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

Оккупанты обстрелялил позиции ООС в направлении поселка Гнутово из минометов 82-го калибра. В районе населенного пункта Светлодарск боевики также применяли крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Также противник открывал огонь возле Павлополя из автоматических станковых гранатометов.

А в пригороде Авдеевки боевики атаковали украинские позиции из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — указано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Как мы уже рассказывали ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы приняли за основу предложения Украины по Донбассу.

А с начала перемирия на Донбассе, которое объявили в июле 2020 года, Вооруженные силы Украины потеряли 93 воина.