Пророссийские боевики вечером 24 апреля из минометов и гранатометов обстреляли населенный пункт Водяное на оккупированном Донбассе. В результате обстрела повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура.

Подробности инцидента обнародовало командование операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, боевики примерно в 21:00 выпустили по населенному пункту 12 мин 120-го калибра, 4 мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

«Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам», — сообщили в штабе.

Об обстреле со стороны пророссийских боевиков украинская сторона сообщила нотой наблюдателей СММ ОБСЕ. К ноте добавили соответствующие доказательства обстрела и его последствий.



«С начала текущего года в СММ ОБСЕ направили 177 нот, в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле», — подчеркнули командовании ООС.

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