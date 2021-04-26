Сегодня, 26 апреля, исполняется ровно 35 лет со дня Чернобыльской атомной катастрофы. Радиацией было заражено 200 тыс.кв. км земель, 70% из них — территории Украины, Беларуси и России.

Напомним, мощный взрыв на 4-м энергоблоке атомной станции произошел в ночь на 26 апреля. Ночью реактор был остановлен для плановых работ и проведения испытаний на турбогенераторе. В 01:23 показатели мощности резко увеличились, последовал взрыв. Взрывная волна полностью разрушила реактор, в помещениях блока и на крыше начался сильный пожар. Из-за возгорания расплавились остатки активной зоны реактора, где находилось ядерное топливо. Смешавшись с бетоном и песком, они растеклись в подреакторные помещения.

Уже через несколько минут на место трагедии прибыла бригада пожарных служащие военной охранной части из Припяти, именно они не допустили дальнейшего распространения огня на другие блоки. Прибывшие на место аварии отряды работали без средств защиты и получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Непосредственно во время взрыва погиб оператор циркуляционных насосов Валерий Ходемчук. На следующее утро от травм скончался работник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок.

От лучевой болезни в течение трех месяцев скончался 31 человек. За следующие 15 лет последствия радиоактивного воздействия стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. По данным медицинских исследований, после Чернобыльской аварии произошел скачок выявления онкозаболеваний среди населения Европы. Количество жертв до настоящего времени достоверно неизвестно, в 2005 году ВОЗ опубликовала данные, согласно которым в результате трагедии всего могло погибнуть до 4 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, ученые из США, Украины, Японии и России под руководством Мередит Йигер из Национального институт рака США изучили с помощью метода полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей, родители которых подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и не обнаружили в них избыточных новообразованных мутаций.

Ранее один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожарный из Припяти Петр Шаврей рассказал, что еще до событий 26 апреля 1986 года был инцидент с утечкой радиации на ЧАЭС, тогда погибли шесть человек.