В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 26 апреля — в большинстве областей осадки и ночные заморозки.

Солнце увидят только жители юга, юго-востока и востока. На остальной территории пасмурно и кратковременные дожди.

Температура воздуха в среднем 7-10 тепла, на юге и юго-востоке до 14 тепла.

Синоптики предупреждают, что ночью 26-27 апреля в большинстве областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в южных, восточных, 26 апреля и в центральных областях — заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый ).

Как сообщалось ранее, спасатели объявили I-II уровни опасности из-за заморозков в Украине.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.