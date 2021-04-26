Европейский Союз может открыться для вакцинированных туристов летом 2021 года.

При этом, как пишет The New York Times, прививки от COVID-19 должны быть сделаны одобренными в ЕС вакцинами (по состоянию на апрель, это: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: «Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в Европейский Союз».

Кроме того, Евросоюз намерен рекомендовать ослабление ограничений для туризма, государства-члены все еще могут сохранять более строгие ограничения, включая карантин.

