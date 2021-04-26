Годовые тарифы на газ для населения обнародованы. Новые цены начнут действовать с 1 мая 2021 года и, по сравнению с уровнем начала года, составят в среднем 8 гривен за кубометр.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Нафтогаз» установил годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр. При этом в тех регионах, где «Нафтогаз» является поставщиком последней надежды, он установил цену на уровне 9,57 гривен за кубометр.

При этом сразу несколько поставщиков газа установили тариф ниже, чем у «Нафтогаза»: «Эвода Терейд» КП»Луцкводоканал» — 7,88 гривен за кубометр, «Черкассы Газсбыт» — 7,89 гривен за кубометр, и «Умань Газсбыт» — 7,89 гривен за кубометр.

Компании «Волынь Электросбыт» и «Закарпатье Энергосбыт» установили цену 7,98 гривен.

Кроме того, компания «ЙЕ Энергия» установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр, что на 1 гривну дороже, чем в начале года (6,99 гривен). Месячный тариф на май на уровне 7,99 гривен за кубометр установили и 16 компаний, которые работают под общим брендом «Твой Газсбыт» («Винница Газсбыт», «Волынь Газсбыт», «Днепропетровск Газсбыт», «Закарпат Газсбыт», «Запорож Газсбыт», «Ивано-Франковск Газсбыт», «Житомир Газсбыт», «Киевобл Газсбыт», «Львов Газсбыт», «Николаев Газсбыт», «Ровно Газсбыт», «Сумы Газсбыт», «Харьков Газсбыт», «Хмельницк Газсбыт», «Черновцы Газсбыт», «Чернигов Газсбыт»).

«Прикарпат Энерго Трейд» предлагает годовой тариф на уровне 8,60 гривен, «Одессагаз Поставки» — 9,20 гривен, «Тернополь облгаз», — 9,89 гривен, ДП «Газпостач» ООО «Тернопольгоргаз» — 9,90 гривен, «Полтава Газсбыт» — 9,99 гривен.

Кроме того, компании «Донецке энергетические услуги», «Киевские энергетические услуги», «Днепропетровские энергетические услуги»(YASNO) продают газ по 10,50 гривен. Компания «Шепетовкагаз» предлагает годовой тариф на уровне 10,20 гривен, «ЭРУ Трейдинг» — 10,50 гривен, «Азовгаз» — 12,90 гривен.

Самый высокий тариф установили «Житомирская областная энергопоставляющая компания», «Черновицкая областная энергопоставляющая компания» и «Херсонская областная энергопоставляющая компания» — 13,50 гривен за кубометр.

Напомним, базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа. Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).

Напомним, ранее президент ассоциации «Недропользователи Украины» Роман Сторожев заявлял, что тарифы на газ в Украине с 1 мая будут годовыми. Из-за ситуации на европейских рынках, стоимость одного кубометра может подскочить с около 7 до 12 гривен.

Накануне и другие эксперты говорили, что из-за годовых тарифов украинцы будут переплачивать за газ.