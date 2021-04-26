Иран знал и три дня скрывал причину катастрофы украинского самолета МАУ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом пишет The New York Times. Издание сообщает о том, что Зариф сделал соответствующее заявление в беседе с журналистом Саидом Лейлазом «не для публикации».

С его слов, он якобы не играет особой роли в правительстве Ирана, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

Рассказывая о сбитом украинском самолете, он говорил, что в КСИР знали, что Boeing был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух».

По его словам, военное руководство Ирана требовало от него опубликовать пост в Twitter о том, что информация об атаке ракетами не соответствует действительности. Он также вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.

Напомним, год назад, 8 января, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев. Расследование до сих пор не завершено. По версии Ирана, крушение пассажирского самолета произошло из-за «человеческой фактора». Комплекс ПВО не был перенастроен после того, как его перемещали. Поэтому оператор идентифицировал самолет как вражескую цель, которая двигалась в сторону Тегерана. Иранская сторона заявляет, что не получила ответа от координационного центра, и поэтому военные запустили ракеты по самолету. При этом борт МАУ вылетал из городского аэропорта, а не наоборот. 22 декабря Иран официально заявил, что украинский самолет «Международных авиалиний Украины» был поражен зенитной ракетой по причине человеческой ошибки.

Накануне первой годовщины трагедии Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция сделали совместное заявление. В нем говорится, что Иран привлекут к ответственности за катастрофу самолета МАУ — Тегеран должен предоставить полное объяснение своих действий, в результате которых был сбит украинский самолет.

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой министр иностранных дел Ирана (возможно) обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.