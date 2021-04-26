Когда в Украине потеплеет и какую погоду ждать на Пасху и майские праздники — синоптики прогнозируют еще неделю холодной погоды и даже заморозки.

Народна Правда публикует прогноз на неделю — с 26 апреля по 2 мая.

Погода 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, все еще будет холодно. Днем потеплеет на пару градусов: от +8 на западе до +12…+13 на востоке. Но ночью и рано утром синоптики все еще обещают мороз от -1 до -3 в большинстве регионов. Мороза не будет только на юге, в Закарпатье и Запорожье.

Дожди обещают в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой Запорожской и Днепропетровской областях.

Погода 28 апреля

Теплеть начнет со среды. В ночь с 27 на 28 апреля небольшой мороз еще захватит многие регионы Украины, однако днем практически во всех регионах воздух прогреется до +11…+14, а осадки прекратятся.

Погода 29 апреля

С четверга ночные морозы прекратятся: от +3 до +8 по всей Украине. Днем ощутимо потеплеет до +14…+17. На западе местами до +19. Переменная облачность без осадков.

Погода 30 апреля

В пятницу по Украине пройдет полоса грозовых дождей. Она захватит практически все регионы и Киев. Солнечная погода сохранится лишь на востоке и местами на юге.

Но осадки существенно не повлияют на температуру. Ночью даже станет теплее: до +7…+10. Днем на западе +13…+15. На остальной территории +16…+18. В Одессе воздух прогреется до + 21.

Погода 1 мая

Первого мая в большинстве областей будет теплая и солнечная погода. Дожди обещают на западе Украины и в Луганской области.

Днем воздух прогреется до +16…+20. На юге и Закарпатье до +22…+23.

Погода 2 мая — Пасха

В Киеве обещают дождь, днем до +20, ночью +12.

В Харькове дождь во второй половине дня, днем до +22, ночью +10.

В Днепре без осадков. Днем до +22, ночью +12.

В Полтаве дождь во второй половине дня, днем до +20, ночью +10.

В Одессе целый день солнце днем до +18, ночью +11.

Во Львове дождь, днем +13, ночью +10.

В Ужгороде дождь днем +18, ночью +14.

В Житомире дождь, днем до +20, ночью +13.

Как мы уже рассказывали ранее, 26 апреля в Украине, как и прогнозировали синоптики, выпал снег. Зима внезапно вернулась в Киевскую и Черкасскую области, а также Карпаты.

А спасатели объявили I-II уровни опасности из-за заморозков в Украине.